ВМС официально подтвердили удар «Нептуном» по российскому фрегату «Эссен»

Российский фрегат «Эссен». Фото:

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Російський фрегат «Ессен» навесні 2022 року був атакований українськими Військово-морськими силами.

По російському флоту українські військові застосовували комплекс «Нептун». А підбиття ворожого фрегату у ЗСУ підтвердили вже офіційно. Також велику роль у виявленні надводних кораблів противника відігравав безпілотник «Байрактар-ТВ2». Про це начальник кафедри ВМС Національного університету оборони капітан 1 рангу Степан Яким’як заявив в інтерв’ю «АрміяInform».

Унікальність наших дій була обумовлена тим, що по суті вперше було успішно застосовано береговий ракетний комплекс «Нептун» та завдано ударів по фрегату «Ессен», ракетному крейсеру «москва», — зазначив він.

Яким’як наголосив, що не слід пов’язувати відновлення контролю над островом Зміїний з ударами по кораблях та знищенням ракетного крейсера противника, бо це різні події, різного значення.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 18 кораблів та катерів. Найбільшим ударом для росії було знищення флагмана чорноморського флоту рф — ракетного крейсера «москва».

Джерело: АрміяInform