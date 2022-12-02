Чорноморський флот з початку війни втратив 15% свого бойового складу

https://racurs.ua/ua/n177400-chornomorskyy-flot-z-pochatku-viyny-vtratyv-15-svogo-boyovogo-skladu-zmi.html

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Чорноморський флот втратив у війні з Україною 15% свого бойового складу.

До початку війни з Україною флот налічував 275 кораблів та суден, з яких лише 58 були бойовими, пише видання «Проект». З урахуванням патрульних катерів у складі флоту були 74 бойові одиниці.

У відкритих джерелах повідомлялося про щонайменше 12 кораблів і катери, які були потоплені або сильно пошкоджені, підрахував «Проект».

У квітні 2022 року затонув флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер «Москва». За офіційною версією, на його борту сталася пожежа, через яку здетонував боєзапас.

За іншою версією, до крейсера потрапили дві протикорабельні ракети «Нептун» українського виробництва. Міноборони росії спочатку заявляло, що на крейсері ніхто не загинув, потім визнало загибель лише однієї людини. Ще 27 осіб було оголошено зниклими безвісти, у листопаді суд визнав 17 із них загиблими.

Про загальні втрати флоту за час війни з Україною міністерство оборони росії не звітувало. Про втрати серед особового складу всіх збройних сил воно повідомляло тричі. 21 вересня міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що на війні загинуло 5 тис. 937 російських військових.