Белорусы пытаются воздержаться от участия в войне против Украины. Фото:

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Білоруси намагаються утриматися від участі у війні проти України на боці країни-агресора російської федерації.

Воєнна розвідка України цілодобово спостерігає за російськими військами на території білорусі та за спробами країни-терориста повністю залучити білорусів до війни проти України. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив у коментарі британському телеканалу ITV news, передає ГУР.

Ми бачимо, що білорусь ніби й підтримує росію і в той же ж час усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки росія на них тисне, — зазначив він.

Розвідка зазначає, що білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну. Однак найближчі два-три тижні у них немає ні сил для цього, ні засобів.

Нагадаємо, 16 лютого білоруський диктатор олекандр лукашенко заявив журналістам, що готовий дозволити президенту російської федерації володимиру путіну використати його країну як плацдарм для нового наступу росії на Україну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз невисоким є ризик того, що білорусь вступить у війну проти України на боці рф. Глава держави наголосив, що 80% білоруського народу не хоче воювати проти України.