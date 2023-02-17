Зеленський оцінив ризик вступу білорусі у війну. Фото:

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Ризик вступу білорусі на боці російських окупантів до війни проти України невисокий.

Білоруська армія може піти в наступ, але це зробити складно. Важко не лише затягнути білоруських військовослужбовців до складу загарбницької російської армії, але й 80% білоруського народу не хоче воювати проти України. Про це 18 лютого президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-участі у Мюнхенській безпековій конференції.

Тому дуже складно отримати підтримку Білорусі у цьому процесі, тому буде дуже складно їх затягнути, — зазначив він.

Однак Зеленський переконаний, що російський диктатор володимир путін намагатиметься все ж переконати мінськ вступити у війну, але це буде «великою історичною помилкою» й перетворить білорусь у «частину терористичного режиму і загарбницької війни». У такому разі і на цих окупантів чекатиме програш, суд, трибунал та відшкодування Україні збитків.

Президент також наголосив, також у білорусі недостатньо сил, щоб вступати у війну.

Нагадаємо, 16 лютого білоруський диктатор олекандр лукашенко заявив журналістам, що готовий дозволити президенту російської федераці володимиру путіну використати його країну як плацдарм для нового наступу росії на Україну.