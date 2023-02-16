Лукашенко заявив, що готовий знову дозволити путіну використовувати білорусь як плацдарм для нового наступу на Україну

https://racurs.ua/ua/n179999-lukashenko-zayavyv-scho-gotovyy-znovu-dozvolyty-putinu-vykorystovuvaty-bilorus-yak-placdarm-dlya.html

Ракурс

Білоруський диктатор олександр лукашенко готовий дозволити президенту рф володимиру путіну використати його країну як плацдарм для нового наступу росії на Україну.

Про це він 16 лютого повідомив, відповідаючи на запитання кореспондента ВВС Стіва Розенберга під час прес-конференції у Мінську.

Так, я готовий … Ви кажете «вторгнення», у нас різні погляди на це … Я думаю, що росія була змушена здійснити ці дії для забезпечення своєї безпеки … Я готовий знову надати [територію]. Але я також готовий вести війну разом із росіянами з території білорусі, але тільки в тому випадку, якщо хтось — навіть один солдат — прийде на нашу територію зі зброєю, щоб убивати моїх людей, — сказав лукашенко.

Питання про ступінь участі білорусі у війні обговорюється з лютого 2022 року, оскільки російські війська використовували територію цієї країни як плацдарм для вторгнення.

Крім того, лукашенко заявив сьогодні, що «росія ніколи не програє війну. Ніколи». Для цього вона спробує вбити клин між керівництвом України та військовими.