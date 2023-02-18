Лондон предоставит Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО — Сунак в Мюнхене

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Велика Британія постачатиме Україні далекобійні боєприпаси та систему ППО.

Про це прем'єр-міністр Ріші Сунак на безпековій конференції у Мюнхені.

Нам потрібна військова стратегія щодо України. Президент рф путін думає, що Захід втомився від допомоги Україні, але це не так. Зараз саме час подвоїти нашу військову підтримку. Ми будемо постачати далекобійні боєприпаси та системи ППО, — наголосив Сунак.

Британський прем'єр закликав партнерів подвоїти допомогу для України

Ми повинні продемонструвати, що залишатимемося на їхньому боці і здатні допомагати їм захищати свою країну. Коли путін розпочав цю війну, він вважав, що наша рішучість похитнеться. Навіть зараз він робить ставку на те, що у нас здадуть нерви, — йдеться у виступі прем'єра Великої Британії.

Сунак вважає, що Заходу потрібна нова політична стратегія, щоб зберегти світ.

Угоди та домовленості часів Холодної війни виявилися неспроможними, вони підвели Україну. Нам потрібна нова правова основа, щоб зберегти світ. Адже росія, починаючи з Грузії та закінчуючи Молдовою, порушувала основні положення міжнародного права, — наголосив Сунак.

Британський прем'єр також акцентував на тому, що саме рф має заплатити за повоєнну відбудову України.

Президент України Володимир Зеленський дистанційно виступав 17 лютого на Мюнхенській конференції напередодні. Він закликав озброїти Україну якнайкраще, попередивши, що у разі перемоги у війні Кремль не зупиниться.