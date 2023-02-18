Армия рф притормозила наступление возле Угледара

https://racurs.ua/n180078-armiya-rf-pritormozila-nastuplenie-vozle-ugledara.html

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Російські війська порівняно з минулим тижнем дещо збавили темп у своїх діях біля Вугледару. Інколи ворог кидає на штурми військових, але без броні та техніки.

На сьогодні ворог дещо збавив свої оберти біля Вугледару і, певно, не має того потенціалу, аби проводити великі штурмові дії, — розповів 18 лютого спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

Він розповів, що за сьогоднішню ніч ворог спромігся лише на дві штурмові дії, хоча, як каже військовий, «й штурмовими діями це назвати важко».

Також, за його словами, на цьому напрямку активність «вагнерівців» суттєво знизилась, водночас триває активний обстріл населених пунктів.

17 лютого Дмитрашківський розповів, що ворог змінив тактику нічних дій під Вугледаром. В ефірі національного телемарафону речник командування повідомив, що рашисти уночі припинили атакувати наші позиції, а чисельність штурмових дій на цьому напрямку нині коливається від трьох до чотирьох.

Раніше він вів турбуючий вогонь, постійно працювали підрозділи ДРГ та штурмові групи. На сьогодні спостерігається дещо інша тактика: вночі вони намагаються відновлюватись, поновлювати резерви, особовий склад. Натомість вдень ворог дуже потужно застосовує артилерію та штурмові дії, також противник застосовує авіацію, — сказав речник і додав, що жодного просування ворога там не спостерігається.

Тим часом командир батальйону «Схід» Олександр Ходаковський закликав до застосування тактики тотального знищення українських міст.

Ми зносимо перед собою все, що противник може використовувати як укриття і тому такі наслідки. Досвід боїв у Маріуполі показав, що достатньо кількох грамотно організованих взводів, щоб тримати батальйон. Щоб потрапити до будівлі та проводити в ній зачистку — до будівлі ще треба підійти, — написав він у своєму Телеграм-каналі. Противник косить вогнем штурмовиків на підходах, і лише один вихід — зносити цю будівлю до якоїсь матері хоч чимось. Зараз це недомісто Вугледар вкотре демонструє, що я правий. Нагадаю, що першого дня вирішального наступу на Севастополь німці витратили чотири тисячі тонн снарядів. Якщо ми хочемо взяти Вугледар — нам нічого не залишається, окрім як зносити перед собою все. Але що? Поки не знесемо — класти особовий склад у безуспішних спробах відвоювати хоч шматок — неправильно, — запитує він.

На початку лютого росія зробила чергову спробу штурмувати Вугледар, але втратила щонайменше 71 одиницю техніки, зокрема десятки танків, і, ймовірно, сотні морських піхотинців Тихоокеанського флоту вбитими та пораненими.

Ходаковський зрадив Україну та перейшов на бік рф у 2014 році. На той момент він командував донецьким загоном «Альфа» Служби безпеки України. 2022 року цей 50-річний офіцер брав участь у штурмі Маріуполя, в ході якого загинули, за різними оцінками, тисячі або десятки тисяч жителів цього міста на березі Азовського моря.