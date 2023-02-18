Столтенберг ответил на требование Украины предоставить кассетные боеприпасы

https://racurs.ua/n180082-stoltenberg-otvetil-na-trebovanie-ukrainy-predostavit-kassetnye-boepripasy.html

Ракурс

Генеральний секретар НАТО відкинув вимогу України щодо надання касетних боєприпасів та фосфорної запальної зброї.

Про це Єнс Столтенберг сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ntv. Так він відповів на вимогу міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, який попросив західні країни надати ЗСУ фосфорні та касетні боєприпаси, щоб застосовувати їх, як це робить російська армія.

НАТО не рекомендувало і не постачало ці види зброї. Ми постачаємо артилерію та інші види озброєнь, але не касетні бомби, — сказав Столтенберг.

Німецька партія «зелених» критикує прохання України про касетні боєприпаси та фосфорні бомби. Голова комітету Бундестагу з питань Європи Антон Гофрайтер, вважає, що Україна просить «занадто багато», а особливо «неправильним», на думку політика, є прохання Києва про касетні боєприпаси та фосфорні бомби.

Ця зброя є забороненою у більшості країн, але росія не гребує нею користуватися.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях Мюнхенської конференції відреагував на заяву німецького політика:

У нас є докази, що рф використовує касетні боєприпаси. Ми розуміємо, що ці снаряди — спірне питання у світі. Ми не є частиною конвенції, яка забороняє використання касетних боєприпасів. Тому легально — жодних перешкод. І якщо ми отримаємо снаряди, вони будуть використані виключно проти російських військових сил.

Касетна бомба — снаряд, який розривається в повітрі, випускаючи десятки дрібних вибухових пристроїв, здатних покрити територію в кілька футбольних полів. Фосфорні боєприпаси можуть викликати найважчі опіки та отруєння. Застосування обох видів зброї є дуже спірним, а касетні боєприпаси заборонені міжнародним правом.