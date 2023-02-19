Российские ракеты в Черном море продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n180094-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

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У Чорному морі станом на сьогодні, 19 лютого, росія розмістила на бойовому чергуванні 10 кораблів, серед них два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом вісім ракет.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — п’ять суден, з них три судна рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 16 суден, з них одне судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор.