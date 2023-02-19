Двоих детей ранили российские обстрелы Херсонщины 19 февраля

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Украинские дети продолжают страдать от российских обстрелов
Двоих детей ранили российские обстрелы Херсонщины 19 февраляhttps://racurs.ua/n180095-dvoih-detey-ranili-rossiyskie-obstrely-hersonschiny-19-fevralya.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують чинити злочини проти мирного населення, обстрілюючи населені пункти Херсонщини.
Так, сьогодні, 19 лютого, є загиблі та поранені в результаті обстрілу села Бургунка Бериславського району. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що в результаті обстрілу села:
- поранено восьмирічного хлопчика. Його доставлено в лікарню, надається медична допомога;
- в результаті іншого влучання російський снаряд поранив 13-річного хлопчика. Його батьки і дядько загинули
Будьте обережні! Обстріли тривають, — наголошує Прокудін.
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