Двоих детей ранили российские обстрелы Херсонщины 19 февраля

Украинские дети продолжают страдать от российских обстрелов

https://racurs.ua/n180095-dvoih-detey-ranili-rossiyskie-obstrely-hersonschiny-19-fevralya.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують чинити злочини проти мирного населення, обстрілюючи населені пункти Херсонщини.

Так, сьогодні, 19 лютого, є загиблі та поранені в результаті обстрілу села Бургунка Бериславського району. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що в результаті обстрілу села:

поранено восьмирічного хлопчика. Його доставлено в лікарню, надається медична допомога;

в результаті іншого влучання російський снаряд поранив 13-річного хлопчика. Його батьки і дядько загинули