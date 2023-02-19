Более 460 детей стали жертвами российского вторжения, инфографика: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n180090-1385-detey-postradali-v-rezultate-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.html

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В Україні вже 461 дитина загинула та щонайменше 924 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляє преc-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 445;

Харківській області — 272;

Київській області — 123;

Херсонській області — 87;

Запорізькій області — 84;

Миколаївській області — 83;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 66;

Дніпропетровській області — 64.

Зокрема, 17 лютого внаслідок обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області було поранено 16-річного підлітка.