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Более 460 детей стали жертвами российского вторжения, инфографика: Офис генпрокурора

1385 детей пострадали в результате российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)

19 фев 2023, 09:54
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В Україні вже 461 дитина загинула та щонайменше 924 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.





Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляє преc-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 445;
  • Харківській області — 272;
  • Київській області — 123;
  • Херсонській області — 87;
  • Запорізькій області — 84;
  • Миколаївській області — 83;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 66;
  • Дніпропетровській області — 64.

Зокрема, 17 лютого внаслідок обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області було поранено 16-річного підлітка.

Понад 460 дітей стали жертвами російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

Источник: Ракурс


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