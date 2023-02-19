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Ракурс
Українські діти продовжують страждати від російських обстрілів

Двох дітей поранили російські обстріли Херсонщини 19 лютого

19 лют 2023, 12:44
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Російські загарбники продовжують чинити злочини проти мирного населення, обстрілюючи населені пункти Херсонщини.





Так, сьогодні, 19 лютого, є загиблі та поранені в результаті обстрілу села Бургунка Бериславського району. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що в результаті обстрілу села:

  • поранено восьмирічного хлопчика. Його доставлено в лікарню, надається медична допомога;
  • в результаті іншого влучання російський снаряд поранив 13-річного хлопчика. Його батьки і дядько загинули

Будьте обережні! Обстріли тривають, — наголошує Прокудін.

Джерело: Ракурс


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