Двох дітей поранили російські обстріли Херсонщини 19 лютого

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Українські діти продовжують страждати від російських обстрілів
Двох дітей поранили російські обстріли Херсонщини 19 лютогоhttps://racurs.ua/ua/n180095-dvoh-ditey-poranyly-rosiyski-obstrily-hersonschyny-19-lutogo.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують чинити злочини проти мирного населення, обстрілюючи населені пункти Херсонщини.
Так, сьогодні, 19 лютого, є загиблі та поранені в результаті обстрілу села Бургунка Бериславського району. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що в результаті обстрілу села:
- поранено восьмирічного хлопчика. Його доставлено в лікарню, надається медична допомога;
- в результаті іншого влучання російський снаряд поранив 13-річного хлопчика. Його батьки і дядько загинули
Будьте обережні! Обстріли тривають, — наголошує Прокудін.
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