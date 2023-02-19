Владимир Зеленский ввел новые санкции против рф. Фото:

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Нові санкції проти російської федерації та громадян країни-агресора запровадив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави 19 лютого увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про запровадження економічних санкцій стосовно 333 громадян росії та публічного акціонерного товариства «Московська біржа ММВБ-РТС». Кабміну, СБУ та Нацбанку доручили провести моніторинг ефективності введених санкцій. МЗС повинно поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних заходів. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Санкції запроваджено, зокрема, проти співвласника «Совкомбанк» дмитра хотімського та інших співробітників цього банку. Також під санкціями опинилися працівники «Банк Уралсиб», «Металінвестбанк», «Банк Зеніт» тощо.

Обмежувальні запроваджуються на 10 років і передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинку виконання економічних та фінансових зобов’язань, заборону участі у приватизації та оренді державного майна та повну або часткову заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовані санкції.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради нацбезпеки Олексія Данілова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 12 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти 200 осіб, які працюють у російської атомної галузі.