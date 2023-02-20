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Украинские военные ликвидировали уже более 143 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

820 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

20 фев 2023, 08:50
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 143 тис. 680 осіб.





За минулу добу цей показник зріс на 820 осіб. Про це сьогодні, 20 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 316 танків;
  • 6 тис. 553 бойові броньовані машини;
  • 2 тис. 334 одиниці артилерійських систем;
  • 471 одиницю РСЗВ;
  • 243 одиниці засобів ППО;
  • 299 літаків;
  • 287 гелікоптерів;
  • 2 тис. 18 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 873 крилаті ракети;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 209 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 225 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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