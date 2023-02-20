Украинские военные ликвидировали уже более 143 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n180117-820-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 143 тис. 680 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 820 осіб. Про це сьогодні, 20 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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