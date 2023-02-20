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Українські військові ліквідували вже понад 143 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
820 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n180117-820-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 143 тис. 680 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 820 осіб. Про це сьогодні, 20 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 316 танків;
- 6 тис. 553 бойові броньовані машини;
- 2 тис. 334 одиниці артилерійських систем;
- 471 одиницю РСЗВ;
- 243 одиниці засобів ППО;
- 299 літаків;
- 287 гелікоптерів;
- 2 тис. 18 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 873 крилаті ракети;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 209 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 225 одиниць спеціальної техніки.
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