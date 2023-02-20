Джо Байден и Владимир Зеленский, фото: Obozrevatel

https://racurs.ua/n180124-bayden-pribyl-v-kiev-smi-video.html

Ракурс

Президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, прибув з несподіваним візитом до Києва.

Про це повідомляє видання Obozrevatel, яке опублікував відео з президентом США.

На відео можна побачити, як Байден та Зеленський йдуть містом у супроводі охорони. Також у цей час лунає сигнал повітряної тривоги. Тривога у Києві сьогодні розпочалася об 11.34.

Раніше про прибуття Байдена до України написав журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке, проте згодом він додав, що це «лише його особиста думка».

Варто додати, що сьогодні вранці через безпекові заходи був перекритий центр Києва.