Джо Байден в Киеве, фото: Офис президента

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Війна в Україні стала найбільшим наземним збройним конфліктом в Європі за останні три чверті століття. Водночас немає сумніву у тому, що українці й надалі здобуватимуть перемоги на полі битви.

Президент США Джо Байден, який сьогодні, 20 лютого, прибув із неанонсованим візитом до Києва, заявив про це під час спільного брифінгу з лідером України Володимиром Зеленським, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Це найбільша наземна війна в Європі за три чверті століття. І ви в ній досягли успіху, всупереч усім очікуванням, крім ваших власних. І я впевнений, що ви і далі будете перемагати, — наголосив Байден.

Президент США зазначив, що великим викликом для американської адміністрації стало вибудовування міжнародної коаліції на підтримку України.

Ми вибудували коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, по всьому світу, куди входить понад 50 країн, — наголосив він.

Також Байден повідомив, що Україна отримає від США новий пакет військової допомоги на суму 500 млн доларів.

Анонсований сьогодні пакет включає боєприпаси для HIMARS та гаубиць, більше за Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань, — зазначив президент США.

Також він анонсував оголошення цього тижня додаткових санкцій проти пов’язаних з агресором еліт і компаній та виділення Сполученими Штатами бюджетної допомоги для забезпечення базових послуг для українських громадян.

Джерело: «РБК-Україна»