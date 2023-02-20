США предупреждали Москву о визите Байдена в Киев

https://racurs.ua/n180134-ssha-preduprejdali-moskvu-o-vizite-baydena-v-kiev.html

Ракурс

росію проінформували за кілька годин до від’їзду Байдена, розповів ЗМІ радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, але не розкрив якими були деталі повідомлення і реакцію росії.

Тим часом російський журналіст Сергій Мардан назвав візит Байдена до України «демонстративним приниженням росії», а ексватажок днр Гіркін написав, що Байден у безпеці міг дістатися і до Бахмута. У самому Кремлі про візит Байдена до Києва поки нічого не говорили.

У Білому домі також розповіли, що візит ретельно планувався кілька місяців, у цьому брали участь і розвідка, і Секретна служба США. Остаточно Байден ухвалив рішення про візит до України в п’ятницю.

20 лютого американські ЗМІ розповіли, як готувалася таємна поїздка Байдену до Києва.

Rolling Stone з посиланням на джерело пише, що місцем зустрічі Байдена та Зеленського розглядалися два варіанти: польсько-український кордон (точне місце не вказується) і Львів, який вважається відносно безпечним.

Але зрештою президент США вирішив обрати Київ. Підготовка приїзду Байдена до української столиці тривала близько тижня, повідомляє Politico з посиланням на джерело в українському уряді. За словами співрозмовника видання, поїздку підготували «в дуже короткі терміни», «з дотриманням найсуворішої таємності».

Своєю чергою телеканал CNN повідомив, що літак Байдена Air Force One вилетів з об'єднаної бази Ендрюс у Меріленді о 4.14 ранку неділі за Північноамериканським східним часом.

За інформацією New York Times, літак Байдена приземлився у Польщі і вже звідти потягом президент США вирушив до Києва.