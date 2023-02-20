Силы обороны используют термобарические гранаты украинского производства

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Ракурс

За допомогою термобаричної гранати РГТ-27 українські військові знищили російську БМП-2.

Новину оприлюднили аналітики інформаційного порталу «Тиск».

Оператор дрону Mavic 3 з 59 окремої мотопіхотної бригади за допомогою термобаричної гранати РГТ-27С2 знищив покинуту російську бойову машину піхоти. Раніше про їх застосування не було відомо.

«Мілітарний» пише, що на відео з камери БПЛА можна чітко побачити падіння гранати циліндричної форми та подальший потужний термобаричний вибух.

Ручні гранати РГТ-27 розроблені Державним науководослідним інститутом хімічних продуктів та виробляються державним підприємством «Спецоборонмаш» також відомим як ДАХК «Артем».

Боєприпас розроблений у двох форм-факторах: РГТ-27С з прямокутним корпусом та РГТ-27С2 з корпусом циліндричної форми. Вони призначені для ураження живої сили противника в укриттях різного типу, на відкритій місцевості, а також для виведення з ладу автомобільної та легкоброньованої техніки.

Вперше їх презентували публічно під час показу нових зразків озброєння на полігоні в Чернігівській області у 2017 році, а вже у 2020 році РГТ-27С та С2 прийняли на озброєння Збройних сил України. Тим не менш, про серійне виробництво цих боєприпасів для ЗСУ відомостей не було.

Термобаричні боєприпаси використовують ефект об'ємного вибуху аерозольної хмари легкозаймистої речовини. Завдяки великим розмірам хмари енергія ударної хвилі може вражати противника на більшій відстані.