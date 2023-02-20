Россияне не могут подтянуть самолеты вплотную к границам из-за нехватки аэродромов

https://racurs.ua/n180135-rossiyane-ne-mogut-podtyanut-samolety-vplotnuu-k-granicam-iz-za-nehvatki-aerodromov.html

Ракурс

23−24 лютого, у річницю повномасштабного російського вторгнення, можливі декілька хвиль ракетних ударів.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

росія може залякувати, але є офіційні виступи нашого військово-політичного керівництва держави. Наголошували вже не раз, що готуються та можливі провокації вже 23 числа (лютого). Бо у них це теж сакральна дата — «День защитника отечества» або «День советской армии и военного морского флота». Для них це одне з найбільш сакральних свят… Наступний день, 24 лютого — це річниця вторгнення на нашу землю. Тому в ці два дні можна очікувати кілька хвиль тих атак. Бо ворог, очевидно, завжди це робить. Використовує дати або напередодні них, — сказав Ігнат.

У Повітряних силах ЗСУ також заявляють, що кількість російської авіації біля кордонів України не змінюється. Ще ближче підтягнути її росіяни не можуть через нестачу аеродромів.

За його словами, біля кордонів зберігається та ж кількість авіації, яку росіяни накопичили на початку агресії — приблизно 700 різних літаків і гелікоптерів. Ігнат нагадав, що українські військові вже збили 299 літаків та до 300 гвинтокрилів. Проте противник може поповнювати втрачені борти, підтягуючи техніку із середини країни.

Ігнат також розповів, що росія змінила тактику обстрілів, ховаючи ракети у руслах річок.