В новом пакете помощи США есть машины огневой поддержки, способные обнаруживать цели на расстоянии до 20 км

https://racurs.ua/n180147-v-novom-pakete-pomoschi-ssha-est-mashiny-ognevoy-podderjki-sposobnye-obnarujivat-celi.html

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США передадуть Україні чотири машини вогневої підтримки Bradley. Про це йдеться у переліку оголошеної 20 лютого допомоги Пентагона.

Офіційне позначення цієї бойової машини — M7 Bradley Fire Support Team (BFIST). Вона створена на базі M2A2 Bradley ODS.

«Мілітарний» пише, що на M7 BFIST замість ПТРК TOW встановлене обладнання для визначення цілі. Ця машина може виявляти мішені на відстані до 20 км.

Бронезахист машини дозволяє безпечно для екіпажу проводити розвідку та цілевказання, також M7 перевозить спеціальне переносне обладнання для спостереження.

M7 має вбудовану систему управління боєм з GPS, та інерційну навігаційну систему. Ця система визначає розташування транспортного засобу на карті, а також координати цілей.

M7 BFIST передає інформацію найближчим артилерійським підрозділам за допомогою цифрової системи управління.

Машина може наводити вогонь по цілі стандартними 155-мм артилерійськими снарядами. У випадку з керованими боєприпасами ціль підсвічується лазерним променем, дозволяючи боєприпасам з лазерним наведенням виявляти й вражати ціль. Крім того, ця бронемашина може коригувати вогонь артилерію під час руху.

Екіпаж M7 BFIST — чотири особи, включаючи командира, навідника, водія та спостерігача.

Машина має 25-мм гармату Bushmaster, яка може уражати цілі осколково-фугасними та бронебійними снарядами. Також є кулемет калібру 7,62 мм. Передня броня M7 Bradley витримує влучення 30-мм бронебійних боєприпасів. Корпус захищений від вогню великокаліберних кулеметів калібру 14,5 мм.

Також на машині може бути встановлений додатковий динамічний захист. M7 має таку саму мобільність, живучість і характеристики на полі бою, як і БМП M2A2 Bradley.