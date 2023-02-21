Украина в 2023 году способна вернуть инициативу в войне – ISW назвав условие

https://racurs.ua/n180151-ukraina-v-2023-godu-sposobna-vernut-iniciativu-v-voyne-isw-nazvav-uslovie.html

Ракурс

Американський «Інститут вивчення війни» (ISW) вважає, що Україна цьогоріч зможе повернути ініціативу на полі бою за умови «достатньої і своєчасної підтримки Заходу».

Президент США Джо Байден відвідав Київ 20 лютого, де зустрівся з Володимиром Зеленським та оголосив, що Вашингтон надасть Києву додатково 500 млн дол. військової допомоги, включаючи гаубичні снаряди, протитанкові ракети, радари повітряного спостереження та іншу допомогу.

Раніше Зеленський заявив, що Україна продовжить захищати Бахмут, але «не будь-якою ціною». Аналітики ISW вважають рішення України захищати Бахмут стратегічно обґрунтованим зусиллям, спрямованим на те, щоб затиснути сили рф на окремій ділянці фронту.

Зеленський, ймовірно, пом’якшив позицію своєї адміністрації щодо Бахмута, щоб зробити обмежену риторичну поступку офіційним особам США. Вже давно зрозуміло, що Україна не продовжуватиме захищати Бахмут, ризикуючи опинитися в оточенні… тому коментар Зеленського навряд чи свідчить про реальну зміну стратегії Києва, — йдеться у звіті.

В ISW також нагадали слова члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федіра Веніславського про те, що росія кинула «всі боєздатні підрозділи на лінії зіткнення в Луганську і Донецьку області, а також частково в Запорізьку область».