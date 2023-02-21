ВСУ приземлили три "Ланцета" россиян - Генштаб

https://racurs.ua/n180158-vsu-prizemlili-tri-lanceta-rossiyan-genshtab.html

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Збройні сили України за минулу добу відбили атаки російської окупаційної армії поблизу 11 населених пунктів на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Ворог продовжує наступати на п’яти напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 21 лютого.

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Також, наші захисники збили три безпілотники типу «Ланцет», — додали в Генштабі.

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили дві позиції протиповітряної оборони армії рф та батарею реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, 18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети «Калібр» із акваторії Чорного моря. Дві ракети вдалося знищити силами та засобами протиповітряної оборони.