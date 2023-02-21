760 россиян, почти 20 танков и ББМ уничтожили ВСУ за сутки - Генштаб

https://racurs.ua/n180160-760-rossiyan-pochti-20-tankov-i-bbm-unichtojili-vsu-za-sutki-genshtab.html

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Загальні втрати армії росії за час повномасштабного вторгнення на ранок 21 лютого складають 144 тис. 440 солдатів рф. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За добу нашим захисникам вдалося знищили 760 воєнних злочинців рф.

Загальні бойові втрати рф з 24 лютого 2022 року по сьогодні орієнтовно склали:

144 тис. 440 осіб особового складу (+760 ліквідовано за добу);

3 тис. 326 танків (+10 од. за добу);

6 тис. 562 бойових броньованих машин (+9 од.);

2 тис. 338 артилерійських систем (+4 од.);

471 РСЗВ;

243 засоби ППО;

299 літаків;

287 гелікоптерів;

2 тис. 23 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+5);

873 крилаті ракети;

18 кораблів /катерів;

5 тис. 210 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+1);

226 одиниць спеціальної техніки (+1).

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали шість ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Також наші захисники збили три безпілотники типу «Ланцет», а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили дві позиції протиповітряної оборони рф та ворожу батарею реактивних систем залпового вогню.