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Ракурс
Пошаговый алгоритм прохождения ВВК обнародовал Стратком

Пошаговый алгоритм прохождения ВВК обнародовал Стратком (ИНФОГРАФИКА)

21 фев 2023, 15:23
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Як пройти Військово-лікарську комісію (ВЛК), розповіли в Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України. Стратком ЗСУ 21 лютого оприлюднив відповідну інфографіку.





Там вказали, що в інфографіці зібрано основні елементи процесу:

  • покроковий алгоритм проходження ВЛК військовослужбовцем;

  • хто може надавати направлення на госпітальне ВЛК;

  • які документи подаються на військовослужбовців, що направляються на медичний огляд ВЛК (в мирний час);

  • якими лікарями проводиться огляд при ВЛК;

  • що впливає на рішення ВЛК;

  • тривалість відпустки за станом здоров’я.

У Страткому попросили поширити цю інформацію серед військовослужбовців.

Источник: Ракурс


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