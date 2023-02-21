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Покроковий алгоритм проходження ВЛК оприлюднив Стратком
Покроковий алгоритм проходження ВЛК оприлюднив Стратком (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n180163-pokrokovyy-algorytm-prohodjennya-vlk-opryludnyv-stratkom-infografika.htmlРакурс
Як пройти Військово-лікарську комісію (ВЛК), розповіли в Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України. Стратком ЗСУ 21 лютого оприлюднив відповідну інфографіку.
Там вказали, що в інфографіці зібрано основні елементи процесу:
покроковий алгоритм проходження ВЛК військовослужбовцем;
хто може надавати направлення на госпітальне ВЛК;
які документи подаються на військовослужбовців, що направляються на медичний огляд ВЛК (в мирний час);
якими лікарями проводиться огляд при ВЛК;
що впливає на рішення ВЛК;
тривалість відпустки за станом здоров’я.
У Страткому попросили поширити цю інформацію серед військовослужбовців.
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