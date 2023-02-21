Россия готовится к массовой мобилизации студентов – ГУР

https://racurs.ua/n180164-rossiya-gotovitsya-k-massovoy-mobilizacii-studentov-gur-dokument.html

Ракурс

Нова хвиля мобілізації в росії може поширитися й на студентів вищих навчальних закладів денної форми навчання.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В рф проводяться заходи щодо забезпечення проведення чергової хвилі мобілізації. Наразі активно нарощуються можливості із забезпечення масової мобілізації студентів вищих навчальних закладів, — вказує українська розвідка.

В ГУР додали, що задля цього створюються так звані «дільниці оповіщення», які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам очної форми навчання. Наприклад, керівництво новосибірського державного педагогічного, томського політехнічного, томського державного педагогічного університетів видало документи, які зобов’язують структурні підрозділи закладів виділити певну кількість студентів і співробітників для роботи на «дільницях оповіщення».

До цієї роботи планується залучати громадян, які офіційно не підлягають мобілізації. При цьому, в томському політехнічному університеті включення до складу «дільниць» відбувається без згоди або навіть попереднього інформування визначених студентів та співробітників. Керувати «дільницями» призначаються представники внз.

Ймовірно, вважають у розвідці, мобілізацію в росії буде проведено до 1 квітня — початку весняного призову на строкову службу. В разі необхідності початок призову може бути відстрочений.

Нагадаємо, росія готується до нової хвилі мобілізації — зокрема, під прицілом військкоматів опиняться мешканців москви.