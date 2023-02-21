ВСУ тренировались возле ЧАЭС отражать наступление из беларуси

https://racurs.ua/n180165-vsu-trenirovalis-vozle-chaes-otrajat-nastuplenie-iz-belarusi-video.html

Ракурс

Збройні сили України провели військові навчання біля ЧАЕС — військовослужбовці тренувалися відбивати наступ з білорусі.

В навчаннях були задіяні танки, міномети, станковий протитанковий гранатомет та інша техніка. Зокрема, захисники України відпрацьовували легенду, ніби ворожий десант висадився на території України, поблизу об'єкта критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 20 лютого прикордонники повідомляли, що ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, ударного угруповання, готового до наступу з півночі, у білорусі нині немає.