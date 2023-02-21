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Ночную охоту снайперов на пехоту рф близ Бахмута показали ВСУ
Ночную охоту снайперов на пехоту рф близ Бахмута показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180169-nochnuu-ohotu-snayperov-na-pehotu-rf-bliz-bahmuta-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Снайпери 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показали, як ліквідовують групи піхоти окупаційної армії росії біля Бахмута на Донеччині.
Нічні полювання лицарів тривають. Снайпери 28-ої ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу ліквідовують групи ворожої піхоти на Бахмутському напрямку, — йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.
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