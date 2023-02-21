Ночную охоту снайперов на пехоту рф близ Бахмута показали ВСУ

https://racurs.ua/n180169-nochnuu-ohotu-snayperov-na-pehotu-rf-bliz-bahmuta-pokazali-vsu-video.html

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Снайпери 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показали, як ліквідовують групи піхоти окупаційної армії росії біля Бахмута на Донеччині.