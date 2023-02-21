Задержан староста села, сдавший армии рф маршруты наступления на Киев

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Служба безпеки України затримала старосту селища у Київській області, який торік в лютому надав армії воєнних злочинців росії маршрути доріг для наступу на столицю.

За інформацією слідства, староста селища Озера Гостомельської громади 24 лютого 2022 року зорієнтував на місцевості окупаційні угруповання рф. Він надав російським військам маршрути доріг для просування військових колон через Гостомель та Мощун у напрямку Києва.

У подальшому староста супроводжував російські батальйонно-тактичні групи, які штурмували обидва селища і намагались прорватися до Києва.

Також він отримав від воєнних злочинців рф автомат АК-74С та нарукавну пов’язку білого кольору, як розпізнавальний знак окупантів. Він особисто брав участь у патрулюванні місцевих населених пунктів і «зливав» до штабу загарбників адреси помешкань українських патріотів.

Крім того, староста організовував «розквартирування» особового складу збройних сил рф в оселях людей, які виїхали з району, а також передавав загарбникам комунальний автотранспорт. Після звільнення регіону староста залишився у селищі, сподіваючись уникнути правосуддя.

Нині чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.