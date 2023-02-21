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Ракурс
К крейсеру "Москва" из-за сильного шторма отправилось российское торговое корыто

К крейсеру «Москва» из-за сильного шторма отправилось российское торговое корыто (ВИДЕО)

21 фев 2023, 15:44
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У Чорному морі затонуло суховантажне судно Seamark, на борту судна знаходилося 11 росіян.





Через сильний шторм судно 21 лютого переломилося навпіл.

Члени екіпажу врятовані з судна, яке зазнало аварії під Геленджиком. Один член екіпажу помер, — заявили в МНС росії.

Суховантаж потонув біля берегів Краснодарського з вантажем мармурової крихти.

Seamark прямував під прапором Коморських островів. Судно перевозило 3,5 тис. тонн мармурової крихти.

Московитські рятувальники пишуть, що висота хвиль у районі аварії сягала трьох метрів.

У МНС заявили, що всіх членів екіпажу вже благополучно підняли на рятувальні судна. Їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Источник: Ракурс


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