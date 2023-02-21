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До крейсера "Москва" через сильний шторм відправилось російське торгове корито
До крейсера «Москва» через сильний шторм відправилось російське торгове корито (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180172-do-kreysera-moskva-cherez-sylnyy-shtorm-vidpravylos-rosiyske-torgove-koryto-video.htmlРакурс
У Чорному морі затонуло суховантажне судно Seamark, на борту судна знаходилося 11 росіян.
Через сильний шторм судно 21 лютого переломилося навпіл.
Члени екіпажу врятовані з судна, яке зазнало аварії під Геленджиком. Один член екіпажу помер, — заявили в МНС росії.
Суховантаж потонув біля берегів Краснодарського з вантажем мармурової крихти.
Seamark прямував під прапором Коморських островів. Судно перевозило 3,5 тис. тонн мармурової крихти.
Московитські рятувальники пишуть, що висота хвиль у районі аварії сягала трьох метрів.
У МНС заявили, що всіх членів екіпажу вже благополучно підняли на рятувальні судна. Їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.
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