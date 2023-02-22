россия не вывела в Черное море ни одного ракетоносителя

Ракурсhttps://racurs.ua/
В Черном море нет ни одного носителя российских ракет
россия не вывела в Черное море ни одного ракетоносителяhttps://racurs.ua/n180196-rossiya-ne-vyvela-v-chernoe-more-ni-odnogo-raketonositelya.htmlРакурс
У Чорному морі наразі не зафіксовано російських ракетоносіїв на бойовому чергуванні.
Про це в ефірі національного телемарафону заявила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «Укрінформ»,
Наразі в морі ситуація стабільна. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні не зафіксовано, — наголосила вона.
За словами Гуменюк, російські ракетоносії наразі перебувають у пунктах базування, проте в море вони можуть будь-якої миті — для виходу на бойовий курс їм достатньо дві-три години.
Наразі погода штормова. Це не дуже сприяє корабельним угрупованням у відкритому морі, але й не критично для того, щоб вони там не з’явилися, — наголошує Гуменюк.
Джерело: «Укрінформ»
Читайте также
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...