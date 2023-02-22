росія не вивела в Чорне море жодного ракетоносія

У Чорному морі наразі немає жодного носія російських ракет

https://racurs.ua/ua/n180196-rosiya-ne-vyvela-v-chorne-more-jodnogo-raketonosiya-ok-pivden.html

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У Чорному морі наразі не зафіксовано російських ракетоносіїв на бойовому чергуванні.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «Укрінформ»,

Наразі в морі ситуація стабільна. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні не зафіксовано, — наголосила вона.

За словами Гуменюк, російські ракетоносії наразі перебувають у пунктах базування, проте в море вони можуть будь-якої миті — для виходу на бойовий курс їм достатньо дві-три години.

Наразі погода штормова. Це не дуже сприяє корабельним угрупованням у відкритому морі, але й не критично для того, щоб вони там не з’явилися, — наголошує Гуменюк.

Джерело: «Укрінформ»