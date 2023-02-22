На IDEX-2023 представили украинскую САУ «Богдана», фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n180205-obnovlennuu-ukrainskuu-sau-bogdana-predstavili-na-idex-2023-foto.html

Ракурс

Оновлену українську самохідну артилерійську установку калібру 155-мм 2С22 «Богдана» Краматорський завод важкого верстатобудування представив на міжнародній виставці IDEX-2023 в Абу-Дабі.

Про це повідомляє видання «Мілітарний».

На стенді моделі вказано, що вона:

адаптована для швидкого розгортання на всіх типах місцевості;

має комп’ютеризовану систему автоматичного наведення та супроводження цілі;

важить 28 тонн;

може вести вогонь зі швидкістю до п’яти пострілів на хвилину, боєкомплект становить 20 снарядів;

екіпаж складають п’ятеро осіб.

Зазначається, що замовнику пропонують вибір модифікацій САУ на шасі вантажівок виробництва компаній Tatra, Kraz або MAN.

Нагадаємо, САУ «Богдана» відіграла важливу роль у звільненні з-під російської окупації острова Зміїний.

Джерело: «Мілітарний»