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На IDEX-2023 представили украинскую САУ «Богдана», фото: «Милитарный»
Обновленную украинскую САУ «Богдана» представили на IDEX-2023 (ФОТО)https://racurs.ua/n180205-obnovlennuu-ukrainskuu-sau-bogdana-predstavili-na-idex-2023-foto.htmlРакурс
Оновлену українську самохідну артилерійську установку калібру 155-мм 2С22 «Богдана» Краматорський завод важкого верстатобудування представив на міжнародній виставці IDEX-2023 в Абу-Дабі.
Про це повідомляє видання «Мілітарний».
На стенді моделі вказано, що вона:
- адаптована для швидкого розгортання на всіх типах місцевості;
- має комп’ютеризовану систему автоматичного наведення та супроводження цілі;
- важить 28 тонн;
- може вести вогонь зі швидкістю до п’яти пострілів на хвилину, боєкомплект становить 20 снарядів;
- екіпаж складають п’ятеро осіб.
Зазначається, що замовнику пропонують вибір модифікацій САУ на шасі вантажівок виробництва компаній Tatra, Kraz або MAN.
Нагадаємо, САУ «Богдана» відіграла важливу роль у звільненні з-під російської окупації острова Зміїний.
Джерело: «Мілітарний»
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