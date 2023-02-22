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На IDEX-2023 представили українську САУ «Богдана», фото: «Мілітарний»

Оновлену українську САУ «Богдана» представили на IDEX-2023 (ФОТО)

22 лют 2023, 14:32
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Оновлену українську самохідну артилерійську установку калібру 155-мм 2С22 «Богдана» Краматорський завод важкого верстатобудування представив на міжнародній виставці IDEX-2023 в Абу-Дабі.





Про це повідомляє видання «Мілітарний».

На стенді моделі вказано, що вона:

  • адаптована для швидкого розгортання на всіх типах місцевості;
  • має комп’ютеризовану систему автоматичного наведення та супроводження цілі;
  • важить 28 тонн;
  • може вести вогонь зі швидкістю до п’яти пострілів на хвилину, боєкомплект становить 20 снарядів;
  • екіпаж складають п’ятеро осіб.

Зазначається, що замовнику пропонують вибір модифікацій САУ на шасі вантажівок виробництва компаній Tatra, Kraz або MAN.

На IDEX-2023 представили українську САУ «Богдана», фото: «Мілітарний»

Нагадаємо, САУ «Богдана» відіграла важливу роль у звільненні з-під російської окупації острова Зміїний.

Джерело: «Мілітарний»


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