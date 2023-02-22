Танк Leopard 2A4, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n180207-shest-tankov-leopard-2-planiruet-otpravit-v-ukrainu-ispaniya-minoborony-strany.html

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Іспанія планує відправити до Україну шість танків Leopard 2A4.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про це, виступаючи перед парламентарями, повідомляє видання The Guardian.

За її словами, з часом ця кількість може збільшитися.

Зараз ми ремонтуємо шість машин Leopard 2A4 … з можливістю — якщо буде потреба і якщо наші союзники попросять про це — збільшити цю кількість, — зазначила вона.

За оцінками експертів, Іспанія має 108 танків Leopard 2A4. Близько половини з них розташовані в північноафриканських анклавах Іспанії Сеута і Мелілья, а 53 танки законсервовані на військовій базі в Сарагосі і потребують переобладнання.

Нагадаємо, в середині лютого стало відомо, що в західних партнерів України виникли труднощі із наданням обіцяної раніше нашій державі техніки на два танкові батальйони.

Джерело: The Guardian