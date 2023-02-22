Оккупанты обстреляли село на Херсонщине, погибли пенсионеры. Фото:

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Ракурс

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по мирних населених пунктах в Україні.

Так, з артилерії загарбники обстріляли житлові будинки у селі Новотягинка на Херсонщині. Уламки ворожих снарядів відібрали життя двох літніх людей — 81-річної жінки та 68-річного чоловіка. Від отриманих ран вони загинули на місці. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 22 лютого повідомив у Telegram.

А в місті Ізюм у Харківській області 55-річний працівник лісового господарства наступив на російську міну «Пелюстка». Його з пораненнями госпіталізували.

Вкотре закликаю усіх мешканців області бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію, — написав у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вранці 22 лютого загарбники обстріляли Харків ракетами С-300, які вибухали у Київському районі міста. Ворог цілив в об'єкти інфраструктури.