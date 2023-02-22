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Ракурс
Російські загарбники знову обстріляли Харків ракетами, фото: Defense Express

Рашисти обстріляли Харків ракетами С-300

22 лют 2023, 11:11
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Російські загарбники сьогодні, 22 лютого, вранці обстріляли Харків ракетами С-300.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Очільник Харківської ОВА Олен Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, зафіксовані «прильоти» у Київському районі Харкова.

Під прицілом окупантів об'єкти інфраструктури, — зазначив Синєгубов у своєму Telegram-каналі. — За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів.

Джерело: Ракурс


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