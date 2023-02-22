Рашисти обстріляли Харків ракетами С-300

Російські загарбники знову обстріляли Харків ракетами, фото: Defense Express

https://racurs.ua/ua/n180199-rashysty-obstrilyaly-harkiv-raketamy-s-300.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 22 лютого, вранці обстріляли Харків ракетами С-300.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Очільник Харківської ОВА Олен Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, зафіксовані «прильоти» у Київському районі Харкова.