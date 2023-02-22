Рашисти обстріляли Харків ракетами С-300

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Російські загарбники знову обстріляли Харків ракетами, фото: Defense Express
Рашисти обстріляли Харків ракетами С-300https://racurs.ua/ua/n180199-rashysty-obstrilyaly-harkiv-raketamy-s-300.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 22 лютого, вранці обстріляли Харків ракетами С-300.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Очільник Харківської ОВА Олен Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, зафіксовані «прильоти» у Київському районі Харкова.
Під прицілом окупантів об'єкти інфраструктури, — зазначив Синєгубов у своєму Telegram-каналі. — За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів.
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