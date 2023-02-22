Рашисты обстреляли Харьков ракетами С-300

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские захватчики снова обстреляли Харьков ракетами, фото: Defense Express
Рашисты обстреляли Харьков ракетами С-300https://racurs.ua/n180199-rashisty-obstrelyali-harkov-raketami-s-300.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 22 лютого, вранці обстріляли Харків ракетами С-300.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Очільник Харківської ОВА Олен Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, зафіксовані «прильоти» у Київському районі Харкова.
Під прицілом окупантів об'єкти інфраструктури, — зазначив Синєгубов у своєму Telegram-каналі. — За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів.
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...