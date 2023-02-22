Рашисты обстреляли Харьков ракетами С-300

Российские захватчики снова обстреляли Харьков ракетами, фото: Defense Express

https://racurs.ua/n180199-rashisty-obstrelyali-harkov-raketami-s-300.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 22 лютого, вранці обстріляли Харків ракетами С-300.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Очільник Харківської ОВА Олен Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, зафіксовані «прильоти» у Київському районі Харкова.