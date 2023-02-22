Александр Трухин пошел на сделку со следствием. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n180209-truhin-poshel-na-sdelku-so-sledstviem-nardep-priznal-chto-predlagal-vzyatku.html

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Олександр Трухін, народний депутат, зізнався у тому, що пропонував хабар співробітнику Національної поліції.

Парламентар вирішив піти на угоду зі слідством. Ще 17 лютого він підписав угоду зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Угода передбачає, що зобов’язується протягом місяця заплатити 6 млн грн на підтримку Збройних сил України, зокрема, на проект United24 та «Армія дронів». Про це повідомлялося на засіданні Вищого антикорупційного суду, яке транслювалося в YouTube.

Також Трухін повинен заплатити штраф в розмірі 68 тис. грн. Це максимальна сума штрафу за статтею, яку інкримінують нардепу.

Заявлялося, що цю угоду ще має затвердити суд, якщо він вирішить, що домовленості між депутатом і прокуратурою відповідає інтересам суспільства.

Я хочу повідомити суд і інших учасників судового засідання, що була надіслана угода про визнання винуватості, яка підписана між мною… та обвинуваченим Трухіним, — зазначив прокурор під час засідання.

Тим часом народний депутат Ярослав Железняк написав у Telegram, що незабаром Трухін залишиться без мандата, бо уклав угоду про визнання винуватості.

Нагадаємо, у січні нардеп Олександр Трухін не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду, який мав слухати справу про підкуп поліцейських на місці ДТП. Того дня парламентар був за кордоном, а його адвокат заявляв, що Трухін за кордоном займається «зміцненням обороноздатності».

У серпні 2021 року народний обранець запропонував працівникам патрульної поліції хабар у сумі 150 тис. грн без зазначення грошової одиниці за втечу з місця ДТП.