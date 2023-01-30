Трухін "тихенько вийшов" за кордон - нардеп СН прогуляв засідання Антикорупційнго суду

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Ракурс

Нардеп «Слуги народу» Олександр Трухін 30 січня не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду, який мав слухати справу про підкуп поліцейських на місці ДТП.

Адвокат Трухіна сказав у трансляції засідання, що його підзахисний у відрядженні за кордоном займається «зміцненням обороноздатності». Він передав суду відповідні документи, але попросив суддів не називати країну, до якої поїхав Трухін, «з міркувань безпеки».

Відрядження триватиме з 30 січня по 12 лютого включно, але виїхав Трухін 27 січня. Документів про оформлення відрядження адвокат не надав, бо їх немає. Він запропонував принести їх на наступне засідання.

ВАКС відклав до 15 лютого засідання за обвинуваченням депутата Трухіна у зв’язку з його відрядженням за кордон.

На початку січня обвинувачений у корупції депутат не ходив у суд, бо нібито хворів і був на лікарняному.

Раніше Трухін був помічений на фото з місця передачі Украіні тіл загиблих добровольців. Потім займався розвантаженням гуманітарки у Херсоні. У квітні 2022 року Трухін заснував благодійний фонд свого імені, який має аж 18 підписників у телеграмі.

Історія питання

23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто.

1 лютого 2022 року «Українська правда» оприлюднила відеоз нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика. На ньому видно, що Трухін пропонував гроші та намагався «піти в ліс». Також він хотів зателефонувати тодішньому главі МВС Денису Монастирському (там це заперечили). Також патрульний розповів, що Трухін та всі інші в авто були «готові» (пʼяні), але відмовилися проходити драгер.

7 вересня 2022 року Трухіну повідомили про підозру.