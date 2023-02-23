72 бригада сожгла танки Т-80БВ и новейшую российскую БМП "Басурманин" (ВИДЕО)

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Ракурс

72 бригада ЗСУ підбила під Вугледаром одну з новітніх модифікацій БМП-1, яка під назвою «Басурманин» напередодні війни стала на озброєння російської армії.

Під час бою російські військові використовували основні бойові танки Т-80БВ. Також для наступу окупанти залучили бойову машину піхоти БМП-1АМ «Басурманин», яка після модифікації отримала 30-мм гармату 2А72 з комбінованим прицілом, 7,62-мм кулемет ПКТМ та систему 902В «Туча».

Бійцям бригада імені Чорних Запорожців вдалося знешкодити два танки Т-80БВ, БМП-1АМ та повністю знищити ще одну бронемашину.

Наш скромний внесок до статистики демілітаризації орди, — зазначили у бригаді.

Ситуація на вугледарському напрямку продовжує залишатися важкою, але контрольованою, сказав речник оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Він повідомив, що біля Вугледара російські війська минулої доби 43 рази штурмували українські позиції.