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72-га бригада знешкодила танки Т-80БВ та БМП “Басурманин”
72 бригада спалила танки Т-80БВ та новітню російську БМП «Басурманин» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180223-72-brygada-spalyla-tanky-t-80bv-ta-novitnu-rosiysku-bmp-basurmanyn-video.htmlРакурс
72 бригада ЗСУ підбила під Вугледаром одну з новітніх модифікацій БМП-1, яка під назвою «Басурманин» напередодні війни стала на озброєння російської армії.
Під час бою російські військові використовували основні бойові танки Т-80БВ. Також для наступу окупанти залучили бойову машину піхоти БМП-1АМ «Басурманин», яка після модифікації отримала 30-мм гармату 2А72 з комбінованим прицілом, 7,62-мм кулемет ПКТМ та систему 902В «Туча».
Бійцям бригада імені Чорних Запорожців вдалося знешкодити два танки Т-80БВ, БМП-1АМ та повністю знищити ще одну бронемашину.
Наш скромний внесок до статистики демілітаризації орди, — зазначили у бригаді.
Ситуація на вугледарському напрямку продовжує залишатися важкою, але контрольованою, сказав речник оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Він повідомив, що біля Вугледара російські війська минулої доби 43 рази штурмували українські позиції.
Сьогодні ворог дещо активізувався. На вугледарському напрямку росіяни провели 43 штурмові атаки на наші позиції. Станом на 18:00 дві штурмові атаки тривають досі. Дуже активно сьогодні працювала ствольна артилерія та РСЗВ противника. Зокрема, противник 211 разів обстріляв наші позиції. Однак росіяни сьогодні зазнали великих втрат. Вбитих та поранених росіян було більше як дві роти, — розповів Дмитрашківський.
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