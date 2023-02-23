Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В рф заявили об открытии Крымского моста, по нему уже везут ликвидированных в Украине россиян

В рф заявили об открытии Крымского моста, по нему уже везут ликвидированных в Украине россиян (ВИДЕО)

23 фев 2023, 12:36
999

У росії заявили, що Кримський міст повністю відкритий для автомобільного руху.





Пропагандистські ЗМІ публікують відео з першими колонами, з яких видно, що мостом вже везуть загиблих російських військових. У кадр потрапив мікроавтобус з позначкою «Груз-200».

Про повне відкриття підбитої торік у жовтня переправи повідомив заступник голови уряду рф Марат Хуснуллін. Він похвалився, що відремонтований міст відкрили на 39 днів раніше за термін.

Нагадаємо, вибух вантажівки на мосту стався 8 жовтня. Як стверджувала ФСБ, вантаж спочатку відправили з морського порту Одеси до болгарської Русі, звідти — до грузинського Поті, після чого до Вірменії. Потім вантаж знову прибув до Грузії, звідки вже потрапив до росії і поїхав до окупованого кацапами Криму.

Болгарія свою причетність до інциденту заперечує.

ФСБ звинуватила в організації вибуху Україну, проте у Києві своєї причетності не підтверджували.

З початку лютого 2023 року на в’їзді на Кримський міст з боку Краснодарського краю запроваджено підвищені заходи безпеки, у Темрюкському районі, що прилягає до мосту, безстроково запроваджено «жовтий» (високий) рівень терористичної небезпеки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров