В рф заявили об открытии Крымского моста, по нему уже везут ликвидированных в Украине россиян

https://racurs.ua/n180238-v-rf-zayavili-ob-otkrytii-krymskogo-mosta-po-nemu-uje-vezut-likvidirovannyh-v-ukraine-rossiyan.html

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У росії заявили, що Кримський міст повністю відкритий для автомобільного руху.

Пропагандистські ЗМІ публікують відео з першими колонами, з яких видно, що мостом вже везуть загиблих російських військових. У кадр потрапив мікроавтобус з позначкою «Груз-200».

Про повне відкриття підбитої торік у жовтня переправи повідомив заступник голови уряду рф Марат Хуснуллін. Він похвалився, що відремонтований міст відкрили на 39 днів раніше за термін.

Нагадаємо, вибух вантажівки на мосту стався 8 жовтня. Як стверджувала ФСБ, вантаж спочатку відправили з морського порту Одеси до болгарської Русі, звідти — до грузинського Поті, після чого до Вірменії. Потім вантаж знову прибув до Грузії, звідки вже потрапив до росії і поїхав до окупованого кацапами Криму.

Болгарія свою причетність до інциденту заперечує.

ФСБ звинуватила в організації вибуху Україну, проте у Києві своєї причетності не підтверджували.

З початку лютого 2023 року на в’їзді на Кримський міст з боку Краснодарського краю запроваджено підвищені заходи безпеки, у Темрюкському районі, що прилягає до мосту, безстроково запроваджено «жовтий» (високий) рівень терористичної небезпеки.