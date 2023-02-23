Гео Лероса отстранили от заседаний Верховной Рады

https://racurs.ua/n180249-geo-lerosa-otstranili-ot-zasedaniy-verhovnoy-rady.html

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Верховна Рада 23 лютого відсторонила позафракційного нардепа Гео Лероса від участі в пленарних засіданнях до кінця року.

Сам Лерос вважає, що це сталося через критику голови Офісу президента. Парламентар переконаний, що його відсторонили через те, що він «посмів відвертого агента кремля Андрія Єрмака назвати „фсбешною гнидою“».

Водночас депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко зауважив, що засідання Верховної Ради не закривалося з 24 лютого 2022 року, тобто Лероса могли відсторонити до кінця війни.