Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Гео Лероса отстранили от заседаний Верховной Рады

Гео Лероса отстранили от заседаний Верховной Рады

23 фев 2023, 15:55
999

Верховна Рада 23 лютого відсторонила позафракційного нардепа Гео Лероса від участі в пленарних засіданнях до кінця року.





Сам Лерос вважає, що це сталося через критику голови Офісу президента. Парламентар переконаний, що його відсторонили через те, що він «посмів відвертого агента кремля Андрія Єрмака назвати „фсбешною гнидою“».

Водночас депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко зауважив, що засідання Верховної Ради не закривалося з 24 лютого 2022 року, тобто Лероса могли відсторонити до кінця війни.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров