Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Жителей Черниговщины и Сумщины просят не снимать маневры авиации ВСУ

Жителей Черниговщины и Сумщины просят не снимать маневры авиации ВСУ

23 фев 2023, 16:40
999

Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України звернулося до громад прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, а також до всіх українців з проханням зберігати інформаційну тишу.





У Страткомі вказали, що в мережі Інтернет з’явилися фото- та відео перебазування нашої авіації у позиційні райони задля виконання бойових завдань та захисту важливих об'єктів інфраструктури.

Ми вдячні Вам за любов та слова підтримки нашим пілотам, але ж нагадуємо і про заборону проведення фото та відео фіксації особового складу, місць розташування військової техніки, її кількість та напрямок передислокації — це може зашкодити виконанню поставлених завдань! — вказали українські військові.

Вони також нагадали про необхідність не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров