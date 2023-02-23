Жителів Чернігівщини і Сумщини просять не фотографувати маневри авіації ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n180252-jyteliv-chernigivschyny-i-sumschyny-prosyat-ne-fotografuvaty-manevry-aviaciyi-zsu.html

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Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України звернулося до громад прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, а також до всіх українців з проханням зберігати інформаційну тишу.

У Страткомі вказали, що в мережі Інтернет з’явилися фото- та відео перебазування нашої авіації у позиційні райони задля виконання бойових завдань та захисту важливих об'єктів інфраструктури.

Ми вдячні Вам за любов та слова підтримки нашим пілотам, але ж нагадуємо і про заборону проведення фото та відео фіксації особового складу, місць розташування військової техніки, її кількість та напрямок передислокації — це може зашкодити виконанню поставлених завдань! — вказали українські військові.

Вони також нагадали про необхідність не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.