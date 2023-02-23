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Ракурс
Жителів Чернігівщини і Сумщини просять не фотографувати маневри авіації ЗСУ

Жителів Чернігівщини і Сумщини просять не фотографувати маневри авіації ЗСУ

23 лют 2023, 16:40
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Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України звернулося до громад прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, а також до всіх українців з проханням зберігати інформаційну тишу.





У Страткомі вказали, що в мережі Інтернет з’явилися фото- та відео перебазування нашої авіації у позиційні райони задля виконання бойових завдань та захисту важливих об'єктів інфраструктури.

Ми вдячні Вам за любов та слова підтримки нашим пілотам, але ж нагадуємо і про заборону проведення фото та відео фіксації особового складу, місць розташування військової техніки, її кількість та напрямок передислокації — це може зашкодити виконанню поставлених завдань! — вказали українські військові.

Вони також нагадали про необхідність не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Джерело: Ракурс


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