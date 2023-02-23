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Идеальную точность продемонстрировали снайперы СБУ на фронте
Идеальную точность продемонстрировали снайперы СБУ на фронте (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180256-idealnuu-tochnost-prodemonstrirovali-snaypery-sbu-na-fronte-video.htmlРакурс
Снайпери Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України знищили ще одну партію росіян на одному з найгарячіших напрямків на лінію фронту у східних областях.
Про це у Фейсбук сьогодні повідомляє Головне управління СБУ в Києві та Київській області.
Снайпери Центру спецоперацій «А» СБУ відмінусували чергову партію росіян на сході України. Вони завдали втрат окупантам на одному з найгарячіших напрямків, — йдеться у повідомленні.
В СБУ вказали, що снайпери працюватимуть до повної перемоги над російськими окупантами.
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