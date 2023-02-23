Идеальную точность продемонстрировали снайперы СБУ на фронте

https://racurs.ua/n180256-idealnuu-tochnost-prodemonstrirovali-snaypery-sbu-na-fronte-video.html

Ракурс

Снайпери Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України знищили ще одну партію росіян на одному з найгарячіших напрямків на лінію фронту у східних областях.

Про це у Фейсбук сьогодні повідомляє Головне управління СБУ в Києві та Київській області.

Снайпери Центру спецоперацій «А» СБУ відмінусували чергову партію росіян на сході України. Вони завдали втрат окупантам на одному з найгарячіших напрямків, — йдеться у повідомленні.

В СБУ вказали, що снайпери працюватимуть до повної перемоги над російськими окупантами.