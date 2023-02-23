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Ракурс
Ідеальну влучність продемонстрували снайпери СБУ на фронті

Ідеальну влучність продемонстрували снайпери СБУ на фронті (ВІДЕО)

23 лют 2023, 18:40
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Снайпери Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України знищили ще одну партію росіян на одному з найгарячіших напрямків на лінію фронту у східних областях.





Про це у Фейсбук сьогодні повідомляє Головне управління СБУ в Києві та Київській області.

Снайпери Центру спецоперацій «А» СБУ відмінусували чергову партію росіян на сході України. Вони завдали втрат окупантам на одному з найгарячіших напрямків, — йдеться у повідомленні.

В СБУ вказали, що снайпери працюватимуть до повної перемоги над російськими окупантами.

Джерело: Ракурс


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